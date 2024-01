Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sichtbehinderung führt zu Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 11.01.2024 gegen 07:45 Uhr kam es in der Robert-Stolz-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 30-jährigen Pkw-Fahrerin und einer 18-jährigen Fußgängerin. Hierbei befuhr die Pkw-Fahrerin die Robert-Stolz-Straße und wollte an der Einmündung zum Harthäuserweg nach links in diesen einbiegen. Hierbei übersah die junge Frau die 18-Jährige, welche gerade die Einmündung überquerte. Grund hierfür dürfte die beschlagene und vereiste Frontscheibe gewesen sein. Durch den Unfall wurde die Fußgängerin verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Gegen die Pkw-Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrssicherheit - alle helfen mit! Jeder trägt selbst Verantwortung für seine Verkehrstüchtigkeit. Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr lebt von gegenseitiger Rücksichtnahme und dem Bewusstsein, dass jeder auf den anderen im Verkehr achtet.

