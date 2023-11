POL-PDWIL: Traktor drohte Abhang hinunterzustürzen

Kolverath (ots) - Am 26.11.2023 gegen 18:33 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Daun Kenntnis von einem Einbruch in eine Scheune im Tannenweg in Kolverath. Dank schnell zugeführter starker Kräfte konnte der Täter, ein 59-Jähriger Mann aus dem Bereich der VG Kelberg vor Ort gestellt und festgenommen werden. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Nach Durchführung der polizeilichen ...

