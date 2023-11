Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in eine Scheune, Polizei stellt den Täter

Kolverath (ots)

Am 26.11.2023 gegen 18:33 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Daun Kenntnis von einem Einbruch in eine Scheune im Tannenweg in Kolverath.

Dank schnell zugeführter starker Kräfte konnte der Täter, ein 59-Jähriger Mann aus dem Bereich der VG Kelberg vor Ort gestellt und festgenommen werden.

Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus diesen an seine Wohnanschrift entlassen.

