Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ladendiebstahl Dank Überwachungskamera schnell geklärt

Gerolstein (ots)

Am 26.11.2023 gegen 08:00 Uhr begab sich ein 51-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein in den Verkaufsraum der ED-Tankstelle in Gerolstein.

Hier entwendete er eine Flasche hochprozentiger Alkoholika und entfernte sich, ohne zu bezahlen.

Nach Eintreffen der Polizeibeamt*innen konnte das Überwachungsvideo gesichtet und der bereits amtsbekannte Mann erkannt werden.

Bei Antreffen des 51-Jährigen an seiner Wohnanschrift räumte dieser die Tat ein. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell