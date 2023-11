POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Kelberg (ots) - In der Zeit vom 24.11.2023, 16:00 Uhr bis zum 25.11.2023, 13:00 Uhr drang ein bisher unbekannter Täter in eine Jagdhütte bei Kelberg OT Zermüllen ein. Hierbei wurde augenscheinlich die Eingangstür mittels körperlicher Krafteinwirkung aufgedrückt. Zur genauen Schadenshöhe oder der Art des Diebesgutes können bisher keine Angaben gemacht werden. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 ...

