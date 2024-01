POL-PDNW: Home Sweet Home - Manipulierter LKW aus dem Verkehr gezogen

Hettenleidelheim (ots) - Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am Mittwoch den 10.01.2024 gegen 12:45 Uhr einen Pkw in der Peter-Schwalb I.-Straße in Hettenleidelheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Da der Fahrzeugführer, ein 55-Jähriger aus Ramsen, nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Test ergab schließlich einen Wert von 1,21 Promille, weshalb der Ramsener die Beamten ...

