POL-GM: Führerschein beschlagnahmt

Hückeswagen (ots) - Auf einem Campingplatz in der Straße "Großberghausen" haben Langfinger mehrere Münzautomaten von Waschmaschinen in den Sanitärräumen geplündert. Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag (23. November), 17 Uhr hebelten die Täter die Münzautomaten in den verschiedenen Sanitärräumen des Campingplatzes auf. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der ...

