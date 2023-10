Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten werden Zeugen eines Trike-Unfalls

Hagen-Haspe (ots)

Als Polizisten am Sonntag (22.10.) gegen 12 Uhr am Konrad-Adenauer-Ring Streife fuhren, sahen die Beamten einen Trikefahrer, der zu Fall kam. Die Streifenwagenbesatzung mussten an einer roten Ampel auf Höhe der Einmündung Hördenstraße halten. Von dort aus konnten sie beobachten, wie der 63-Jährige, der in Richtung der Eugen-Richter-Straße unterwegs war, ebenfalls an einer roten Ampel halten wollte. Während der Hagener seine Geschwindigkeit verringerte, kam er ins schlittern und fiel auf die rechte Fahrzeugseite, wo er sich um 180 Grad drehte, sodass die Front des Trikes in Fahrtrichtung Leimstraße zeigte. Der 63-Jährige blieb einige Sekunden liegen, bevor er eigenständig aufstand. Die Polizisten eilten ihm zu Hilfe und betreuten den Leichtverletzten. Er kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell