POL-HA: Diebstahl aus Firmenwagen

Hagen (ots) - Am Freitag, 20.10.2023, befuhr gegen 15:15 Uhr ein 41-jähriger Mann mit einem E-Scooter verkehrswidrig den Gehweg der Altenhagener Straße, von der Weißenburger Straße kommend, in Richtung Zollstraße. In Höhe der Josefs-Kirche passierte er die dortige Bushaltestelle, als plötzlich ein 4-jähriges Mädchen aus dem Wartehaus in seinen Fahrweg lief. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass ...

