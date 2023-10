Polizei Hagen

POL-HA: 4-jähriges Mädchen durch E-Scooter auf Gehweg angefahren

Hagen (ots)

Am Freitag, 20.10.2023, befuhr gegen 15:15 Uhr ein 41-jähriger Mann mit einem E-Scooter verkehrswidrig den Gehweg der Altenhagener Straße, von der Weißenburger Straße kommend, in Richtung Zollstraße. In Höhe der Josefs-Kirche passierte er die dortige Bushaltestelle, als plötzlich ein 4-jähriges Mädchen aus dem Wartehaus in seinen Fahrweg lief. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einer Kollision kam. Hierbei fiel das Mädchen zu Boden und wurde leicht am Bein verletzt. Das Kind wurde zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus zugeführt. Weiterer Schaden entstand nicht.

M.S.

