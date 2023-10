Polizei Hagen

POL-HA: 2 Einbrecher durch Diensthund gestellt

Hagen (ots)

Am Freitag, 20.10.2023, beobachtete eine Zeugin gegen 14:50 Uhr zwei junge Männer, die an der Karlstraße in ein leerstehendes Firmengebäude mit Lagerhalle einbrachen. Die hinzugerufene Polizei durchsuchte das Gebäude mit Hilfe eines Diensthundes. Der Hund konnte die beiden Männer im Rahmen der Durchsuchung ausfindig machen und stellen. Es handelte sich um einen 17-jährigen und einen 21-jährigen Tatverdächtigen, die bereits Diebesgut zum Abtransport bereit gelegt hatten. Der ältere der beiden wurde durch einen Biss des Diensthundes verletzt. Beide Tatverdächtige sind der Polizei bereits wegen diverser Vergehen bekannt und wurden vorläufig festgenommen, wobei der 21-jährige zunächst zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt wurde.

M.S.

