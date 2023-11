POL-GM: Zigarettenautomat aufgebrochen

Marienheide (ots) - Nach einem Unfall am Mittwochmorgen (22. November) in einem Kreisverkehr in Marienheide-Müllenbach sucht die Polizei nach einem Unfallbeteiligten, der seine Fahrt fortsetzte. Gegen 07.35 Uhr fuhr eine 17-jährige Marienheiderin mit einem Kleinkraftrad von der Graf-Albert-Straße aus kommend in den Kreisverkehr mit der L 306 und der Müllenbacher Straße ein. Im Kreisverkehr fuhr vor ihr ein PKW. Zur ...

