Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte machen sich an Fahrzeugen zu schaffen

Minden (ots)

Bisher unbekannte Täter haben sich in den vergangenen Tagen in zwei Fällen an fremden Autos zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

So rückte im Zeitraum Donnerstag, 16 Uhr bis Dienstag, 16 Uhr ein grauer Citroen C2 in der Pöttcherstraße in den Fokus der Kriminellen. Nachdem diese den abgestellten Wagen auf bisher ungeklärte Art geöffnet hatten, scheiterten sie offenbar an der Entwendung des Autos und ließen dieses mit Beschädigungen am Zündschloss zurück.

Zudem stellte ein Mann am Dienstagmorgen an seinem Nissan Navara Pickup eine offenstehende Fahrzeugtür fest und bemerkte, dass aus dem Wagen unter anderem eine Bankkarte und ein Fernglas entwendet worden waren. Das Auto hatte geparkt in der Zeit von Montag, 21 Uhr bis Dienstag, 9.30 Uhr in der Straße "Auf der Hude" gestanden.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

