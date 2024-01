Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Gartenhaus (Deidesheim)

Deidesheim (ots)

In der Zeit zwischen 20.12. und Donnerstag, dem 11.01., verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Gartengrundstück im Rieslingweg in Deidesheim, wobei sie zunächst vermutlich mittels eines Bolzenschneiders ein Kettenschloss aufbrachen und sich so Zutritt zum Gartengrundstück verschafften. Im Anschluss brachen sie das Gartenhaus auf, aus dem sie diverse Elektrogeräte nebst zugehörigen Akkus sowie einen Benzingenerator entwendeten. Weiterhin bauten sie ein Photovoltaikmodul mit Steuermodul und Batterie ab. Der Gesamtschaden dürfte ca. 5000 Euro betragen. Die Polizeiinspektion in Haßloch erbittet telefonisch unter 06324/933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de Hinweise von evtl. Zeugen oder Personen, die in diesem Zusammenhang irgendeine Auffälligkeit in dem Bereich festgestellt haben.

