Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit verletzter Radfahrerin

Weimar (ots)

Am Donnerstagabend kam es in der Erfurter Straße, Ecke Einmündung Milchhofstraße zu einem Unfall zwischen und Pkw und Fahrradfahrerin. Eine 83jährige Opel-Fahrerin befuhr die Erfurter Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Milchhofstraße abbiegen. Eine 59jährige Radfahrerin wartete zu diesem Zeitpunkt bereits verkehrsbedingt in der Milchhofstraße um in die Erfurter Straße einbiegen zu können. Die Opel-Fahrerin bog in zu engem Bogen ab und stieß mit ihrer linken Fahrzeugseite gegen die Radfahrerin, die sich dabei vermutlich eine Beinfraktur zuzog. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand noch nicht bezifferbarer Sachschaden.

