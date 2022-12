Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Einbrüche in PKW- Zeugen gesucht

Pößneck (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages bemerkten zwei Anwohner Pößnecks unabhängig voneinander, dass in deren geparkt abgestellte Fahrzeuge eingebrochen wurde. Unbekannte verschafften sich in beiden Fällen, mutmaßlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu den geparkten Autos. Einbruchspuren o.ä. waren nicht vorhanden, sodass die Nutzung einer entsprechenden Computersoftware gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden kann. Zeugen, die im Brandensteiner Weg beziehungsweise Am Mühl in der Tatnacht Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell