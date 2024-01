Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle (Deidesheim)

Deidesheim (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Haßloch führten am Donnerstag eine Verkehrskontrolle in der Appengasse in Deidesheim durch. Dabei stellten sie im Zeitraum von 14.45 bis 16.20 Uhr folgendes fest: 4 Verkehrsteilnehmer hatten keinen neuen Führerschein ausstellen lassen, weswegen sie verwarnt wurden. Ebenfalls 4 Verkehrsteilnehmer führten ein Fahrzeug, bei dem der Termin für die Hauptuntersuchung überschritten war. Ein Verkehrsteilnehmer war mit einem Fahrzeug unterwegs, dessen Beleuchtung defekt war, ein weiterer führte keinen Verbandskasten mit. Schließlich wurde noch eine Person kontrolliert, die ohne Fahrzeugschein mit einem zulassungspflichtigen Fahrzeug fuhr. Neben den Verwarnungen der Verstöße stellten die Beamten auch Mängelberichte/Kontrollaufforderungen aus, um sicherzustellen, dass Mängel an Fahrzeugen innerhalb einer gewissen Frist beseitigt bzw. nicht mitgeführte Urkunden nachträglich vorgelegt werden.

