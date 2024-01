Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert mit einem E-Scooter gefahren...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 38-Jähriger aus Neustadt/W. am 11.01.2024 um 00:05 Uhr, als er in der Hauptstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann wies hierbei eine Atemalkoholkonzentration von 1,25 Promille vor, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein vorbeugend sichergestellt wurde. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

