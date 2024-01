Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Containerbrand

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.01.2024 im Zeitraum zwischen 01:15 Uhr und 02:00 Uhr geret aus bislang ungeklärter Ursache ein an einem Supermarkt in der Straße "Am Speyerbach" in 67433 Neustadt/W. abgestellter Container in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile war zu keinem Zeitpunkt möglich, da dieser weit genug von diesen entfernt stand und die verständige Feuerwehr den Brand innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle bringen konnte. Inwieweit durch den Vorfall ein Schaden an dem Container entstanden ist, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Polizei Neustadt/W. bitte Personen, welche sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall machen können, sich mit dieser unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell