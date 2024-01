Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vereiste Fahrbahn führte zu Verkehrsunfällen

Dienstgebiet PI Grünstadt (ots)

Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei vereister Fahrbahn kam es am vergangenen Tag, 12.01.2024, zu zwei Verkehrsunfällen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt.

Gegen 11:02 Uhr geriet ein 30-jähriger Fahrzeugführer in der Straße "Lochberg" in Wattenheim ins Rutschen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 8000 Euro.

Gegen 14:59 Uhr kam es in dem "St.-Georg-Weg" in Tiefenthal zu einem weiteren Verkehrsunfall. Hier geriet ein 35 Jahre alter PKW Fahrer ebenfalls ins Rutschen und konnte sein Fahrzeug nicht mehr bremsen. An der Einmündung "Eidechsenweg" / "St-Georg-Weg" rutschte er dann mit dem PKW gegen eine Begrenzungsmauer eines Wohnanwesens. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro, die Mauer blieb augenscheinlich unbeschädigt.

Die Polizei rät: Passen Sie Ihre Geschwindigkeit immer den Straßen-, Sicht- und Witterungsverhältnissen an. Ihre angepasste Geschwindigkeit hilft Unfällen vorzubeugen.

