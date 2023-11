Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Autowerkstatt (30.11.2023)

Wehingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Donnerstag versucht, in einen Betrieb in der Deilinger Straße einzubrechen. Der Unbekannte versuchte mehrere Türen einer Autowerkstatt aufzuhebeln, gelangte jedoch nicht in die Innenräume. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich der Autowerkstatt in der Deilinger Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0, beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell