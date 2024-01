Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Bei Verkehrskontrollen Atemalkoholgeruch festgestellt

Bad Dürkheim (ots)

Bei der Verkehrskontrolle eines Hyundai am 13.01.2024, gegen 03.30 Uhr in Bad Dürkheim am Wurstmarktsplatz konnte bei der 55-jährigen Fahrerin Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR und 1 Monat Fahrverbot.

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle am 13.01.2024, gegen 03.50 Uhr in Bad Dürkheim am Wurstmarktsplatz konnte bei dem 38-jährigen Fahrer eines Audi ebenfalls Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Dieser lehnte jedoch einen Atemalkoholtest ab. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

