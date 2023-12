POL-DO: 14-Jähriger durch drei Täter beraubt - Festnahme nach erfolgreicher Fahndung

Dortmund (ots) - Am Dienstag (26. Dezember) in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.20 Uhr wurde ein 83-jähriger Mann aus Dortmund an seiner Wohnungstür beraubt. Die Tat geschah in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Dorstfeld in der Straße Kortental (nahe der Kreuzung Wittener Straße). Zur Tatzeit klingelten ein Mann und eine Frau an der Wohnungstür des Mannes. Sie ...

mehr