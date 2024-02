Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Streit zwischen Verkehrsteilnehmern endet mit verletztem Kind

Viersen (ots)

Am frühen Freitagnachmittag kam es in Viersen auf der Süchtelner Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Ein 24-jähriger Mann aus Viersen hielt mit seinem PKW auf der Fahrbahn an, um einen Bekannten zusteigen zu lassen. Als sich ein 42-Jähriger Mann aus Mönchengladbach sich mit seinem Linienbus von hinten näherte und hupte, kam es zum Austausch einiger Handzeichen und anschließender Beleidigungen. Im weiteren Verlauf fuhren beide Fahrzeuge auf der Süchtelner Straße weiter. Der vorausfahrende PKW-Fahrer stoppte sein Fahrzeug jedoch erneut, um den Linienbusfahrer zur Rede zu stellen, weshalb auch der Linienbus bremsen musste. Bei diesem Vorgang wurde ein 11-jähriger Junge aus Viersen im Inneren des Busses verletzt, indem er mit dem Kopf gegen einen Sitz stieß. Der genaue Hergang des Sachverhalts wird Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats sein. Sollten Sie das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (173)

