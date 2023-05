Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Himmelfahrtskonzert ein voller Erfolg!

Norderstedt (ots)

Am Donnerstag, den 18. Mai 2023, fand das Himmelfahrtskonzert der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt statt. Insbesondere auf Grund der dreijährigen Pause war die Vorfreude auf die bereits 44. Auflage der Veranstaltung sowohl auf Seiten der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt, als auch auf Seiten der Gäste besonders groß. Mit seinem abwechslungsreichen Programm für die gesamte Familie lockte das Himmelfahrtskonzert zahlreiche Besucherinnen und Besucher an und erwies sich als voller Erfolg.

Die BigBand der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt sorgte mit ihren flotten Melodien für beste Stimmung. Das Himmelfahrtskonzert war jedoch nicht nur ein musikalisches Ereignis, sondern bot auch vielfältige Aktivitäten für die jüngsten Gäste. Die Jugendfeuerwehr Norderstedt organisierte Spiele und Spaß, darunter die Erkundung eines Feuerwehrfahrzeugs und dessen Technik. Eine Hüpfburg sorgte für ausgelassene Stimmung und lud die Kinder zum Toben ein. Die Veranstaltung war somit ein Fest für die ganze Familie, bei dem alle auf ihre Kosten kamen.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. An verschiedenen Ständen konnten die Besucherinnen und Besucher eine große Auswahl an Speisen und Getränken zu familienfreundlichen Preisen genießen. Ob Speisen vom Grill, Currywurst und Pommes, Kaffee und Kuchen oder erfrischende Getränke, für jeden Geschmack war etwas dabei. Die idyllische Kulisse des Forstes Harthagen, abseits des städtischen Trubels, verlieh dem Himmelfahrtskonzert dabei wieder einmal seinen besonderen Reiz. Die Gäste konnten inmitten der Natur entspannen und den Tag in einer angenehmen Atmosphäre verbringen.

Wehrführer Florian Reichelt zeigte sich sehr erfreut über die positive Resonanz und die zahlreichen Besucherinnen und Besucher: "Es ist schön zu sehen, dass unsere Veranstaltung auch nach so vielen Jahren immer wieder zahlreiche Gäste anlockt, hier mit uns den Feiertag zu verbringen." Die Mischung, ob jung oder alt, alteingesessen oder neuzugezogen zeigt dabei, dass sich die Veranstaltung nach wie vor großer Beliebtheit erfreut.

Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt freut sich bereits auf die nächste Veranstaltung. Am Samstag, den 01. Juli 2023, findet in der Feuerwache in der Ochsenzoller Straße 66 wieder ein Tag der offenen Tür statt. "Unter anderem werden wir hier erstmals unsere beiden neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge 20, welche im Sommer 2021 in Dienst gestellt worden sind, der breiten Öffentlichkeit präsentieren", so Wehrführer Reichelt über das Programm.

