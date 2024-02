Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ampel defekt - drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Schwalmtal-Amern (ots)

Am frühen Freitagnachmittag kam es in Amern an der Kreuzung der Schellerstraße mit der L372 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei wurden insgesamt drei Menschen verletzt. Eine 52-jährige Frau aus Schwalmtal hatte anscheinend bei starkem Regen den vorfahrtberechtigten PKW einer 53-jährigen Frau aus Mönchengladbach und deren 70-jährigen Beifahrerin übersehen. Im Kreuzungsbereich war es dann zur Kollision gekommen. Alle drei Insassen wurden hierbei verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Außerdem wurde eine angrenzende Hecke beschädigt. Zur Unfallzeit war die Ampel an der Unfallkreuzung, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, nicht in Betrieb. Sollten Sie das Unfallgeschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (174)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell