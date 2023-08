Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Raub unter Jugendlichen in Hameln

Hameln (ots)

Am Dienstag (15.08.2023) kam es in der Erichstraße in Hameln zu einem Raub unter Jugendlichen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, kam es in einer Gruppe aus Jugendlichen zu einem Streit. Während dieser Streitigkeiten gerieten zwei der Jugendlichen in eine Rangelei. Dabei entriss der 14-jährige Junge aus Hameln dem 16-jährigen Opfer (ebenfalls männlich aus Hameln) eine Cappy. Als der 14-Jährige auch das Handy des Opfers greifen wollte, kam eine bislang unbekannte Frau auf die Situation zu. Dadurch ließ der Täter von dem Opfer ab und flüchtete fußläufig mit der Cappy.

Diese tatkräftige Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Beamte der Polizei Hameln konnten den flüchtigen Jugendlichen im Nahbereich stellen. Gegen den 14-Jährigen wird wegen Raubes ermittelt. Das 16-jährige Opfer erhielt seine Cappy nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zurück.

Die Polizei Hameln ermutigt Sie: Zeigen Sie Zivilcourage! Helfen Sie anderen Menschen! Wichtig sind hierbei folgende Verhaltensregeln, damit Sie sich nicht selbst in Gefahr bringen:

- Helfen Sie, aber bringen Sie sich nicht in Gefahr - Rufen Sie die Polizei unter 110 - Bitten Sie andere um Mithilfe - Prägen Sie sich Tätermerkmale ein - Kümmern Sie sich um Opfer - Sagen Sie als Zeuge aus

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell