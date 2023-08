Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Vereinsheim

Bad Münder (ots)

Am Montag (14.08.2023), kam es gegen 11:40 Uhr an einem Vereinsheim in der Schulstraße in Bad Münder, OT Bakede, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen, wurden dabei durch bislang fünf unbekannte Jugendliche ein Tisch und eine Kunststoffmatte im Außenbereich, sowie ein Fallrohr einer Regenrinne beschädigt. Bei den Jugendlichen soll es sich um zwei Jungen, sowie drei Mädchen handeln.

Die Polizei Bad Münder hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die relevante Angaben zum Sachverhalt oder der Identität der Jugendlichen machen können, sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

