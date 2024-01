FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots) - Am Sonntag, den 07.01.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 20:49 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Lindenstraße alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus, hatte in einer Wohneinheit, ein Rauchmelder aufgrund von angebrannten Lebensmitteln auf einem Herd ausgelöst. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohneinheit, welche von dem Eigentümer bereits quergelüftet wurde. Die 8 Einsatzkräfte konnten ...

mehr