FW-EN: ausgelöster Heimrauchmelder

Ennepetal (ots) - Am Samstag, den 06.01.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:00 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder zu einem Wohnhaus "An der Kirche " alarmiert . In einem Badezimmer hatte sich aus unbekannten Gründen Kleidung entzündet, die von Anwohnern vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht wurde. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte die Brandstelle mittels Wärmebildkamera , anschließend wurde das ...

mehr