Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 06.01.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:00 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder zu einem Wohnhaus "An der Kirche " alarmiert . In einem Badezimmer hatte sich aus unbekannten Gründen Kleidung entzündet, die von Anwohnern vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht wurde. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte die Brandstelle mittels Wärmebildkamera , anschließend wurde das Gebäude belüftet. Die Feuerwehr Ennepetal war mit 5 Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften der Hauptwache und der Löschgruppe Voerde an der Einsatzstelle, dessen Einsatz um 12:33 endete. Parallel wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:01 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Heimstraße alarmiert . Die Wohneinheit wurde durch die Feuerwehr von einem Trupp unter Atemschutz kontrolliert. Als Grund für die Auslösung konnten Kochdämpfe ausfindig gemacht werden . Da die Hauptwache anderweitig im Einsatz war, wurde hier der Löschzug Milspe/Altenvoerde und die Löschgruppe Rüggeberg alarmiert ,ebenfalls war die Drehleiter aus Gevelsberg an der Einsatzstelle . Der Einsatz für die 16 Einsatzkräfte endete um 12:29 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell