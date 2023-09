Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann verpasst Halt und zieht die Notbremse

Gießen (ots)

Ein 35-jähriger Mann aus Gießen zog gestern Abend (11.9. / 19:30 Uhr) in einem Flixtrain kurz nach Abfahrt im Bahnhof Gießen die Notbremse, da er seinen Ausstieg verpasst hatte. Der Zug fuhr kurz vorher vom Gleis 5 in Richtung Frankfurt a.M. ab und hatte zum Zeitpunkt der Schnellbremsung eine Geschwindigkeit von knapp 15 km/h. Reisende wurden glücklicherweise nicht verletzt. Für weitere polizeiliche Maßnahmen musste der 35-Jährige die verständigten Bundespolizisten zum Revier begleiten.

Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Durch den Vorfall kam es zu 22 Minuten Verspätung.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann gegen 20:45 Uhr wieder auf freiem Fuß belassen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 35-Jährigen ein Strafverfahren u.a. wegen des ,,Missbrauchs von Nothilfemitteln'' eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell