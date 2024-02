Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Verpuffung an Bord

Kempen (ots)

Um kurz nach 22 Uhr am Montagabend sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf die Straße Am Selder in Kempen gerufen worden. Der Brandort befand sich an Bord eines Bootes, das dort auf einem Anhänger auf einem Firmengelände untergebracht war. Der Eigentümer, ein 48-Jähriger aus Köln, war dabei, Reparaturarbeiten an dem Boot auszuführen. Dabei kam es zu einer Verpuffung, anschließend entwickelte sich ein Brand, den der Mann zunächst selbst mit Feuerlöschern bekämpfte. Er wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus transportiert werden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hat der Mann durch die Arbeiten den Brand fahrlässig verursacht. /hei (187)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell