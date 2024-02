POL-VIE: Willich: Vermisste 16-Jährige wohlbehalten angetroffen

Viersen-Dülken (ots) - Gegen 02.30 Uhr in der Nacht zu Montag brachen zwei Männer in ein Haus auf der Straße Schündelenhöfe in Dülken ein. Der Bewohner wurde durch den Krach wach und stellte einen der Einbrecher. Während er den Einbrecher festhielt, wählte er den Notruf. Der Einbrecher zückte daraufhin ein Messer und verletzte den 49-jährige Viersener. Dieser ...

