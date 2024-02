Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Radfahrerin missachtet Vorfahrt - leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Montag um kurz vor 18 Uhr sind auf der Kreuzung Sassenfelder Kirchweg/An den Sportplätzen eine Autofahrerin und eine Radfahrerin zusammengestoßen. Die Radfahrerin, eine 52-jährige Nettetalerin, war auf dem Sassenfelder Kirchweg ortsauswärts in Richtung Karl-Egmond-Straße unterwegs. Die Autofahrerin, eine 39-Jährige aus Brüggen, kam aus der Straße an den Sportplätzen und fuhr in Richtung der Straße Zur Nette. An dieser Kreuzung gilt "rechts vor links", somit musste die Radfahrerin der Autofahrerin Vorfahrt gewähren. Das tat sie nicht, und so kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, die Autofahrerin und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. /hei (189)

