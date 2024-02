Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unfall zwischen Pkw und Motorrad - Zeugensuche

Viersen-Dülken (ots)

Noch weiterer Ermittlungen bedarf der Zusammenstoß zwischen einem Pkw- und einem Motorradfahrer am Dienstagmorgen um kurz vor 7 Uhr in Dülken. Ein 26-jähriger Viersener wollte mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt an der Viersener Straße herausfahren. Er musste dafür das Auto über die gesamte Viersener Straße bewegen, da er in Richtung Viersen weiterfahren wollte. Ebenfalls in Richtung Viersen war ein 36-jähriger Motorradfahrer unterwegs. Er prallte gegen das Heck des Pkw, stürzte und wurde leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und prüft jetzt den genauen Unfallhergang. Deshalb bitten die Ermittelnden darum, dass sich mögliche Zeuginnen oder Zeugen, die vor Ort nicht erfasst worden sind, unter der Rufnummer 02162/377-0 melden. /hei (190)

