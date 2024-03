Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit 1,4 Promille zum Tatort gefahren: Altmetall-Diebe auf frischer Tat festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Noch während sie die Beute in ihr Auto einluden, konnten am gestrigen Sonntagabend auf einem Krankenhausgelände im Kasseler Stadtteil Fasanenhof zwei Altmetall-Diebe auf frischer Tat festgenommen werden. Eine Mitarbeiterin der Klinik war um 18:45 Uhr durch klirrende Geräusche aus einem Innenhof auf den gerade stattfindenden Diebstahl aus einem Container aufmerksam geworden und hatte den Sicherheitsdienst alarmiert. Die daraufhin gerufene und hinzugeeilte Streife vom Polizeirevier Nord konnte die beiden unter Alkoholeinfluss stehenden Tatverdächtigen im Alter von 43 und 55 Jahren noch an Ort und Stelle festnehmen. Neben dem Container stand ihr geparktes Auto, ein Opel, der bereits vollgeladen war mit Schrott- und Altmetallteilen. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatten die Diebe die Teile im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro aus dem Container in ihr Fahrzeug geladen. Bevor sie die Beute mit dem Opel abtransportieren konnten, klickten für die Tatverdächtigen aus Kassel die Handschellen. Zudem stellte sich heraus, dass der 43-Jährige betrunken mit dem Auto auf das Klinikgelände gefahren war. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab 1,4 Promille, weshalb ihm auf dem Revier eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Vor der Fahrt auf die Dienststelle luden er und sein Komplize reumütig das Fahrzeug aus und legten die erbeuteten Teile wieder in den Container zurück. Beide müssen sich nun wegen versuchten Diebstahls verantworten. Gegen den 43-Jährigen wird zusätzlich wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

