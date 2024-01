POL-EU: Mit Kennzeichen-Doublette geflüchtet

Euskirchen (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (28. Januar), 15 Uhr, bis Montag (29. Januar), 7.45 Uhr, haben Unbekannte in ein Vereinsheim in der Buschstraße in Euskirchen-Kuchenheim eingebrochen. Die Unbekannten hebelten ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und durchwühlten sämtliche Räume. Aus dem Vereinsheim wurde ein Computer sowie Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Es wurde eine Anzeige bezüglich des besonders schweren Diebstahls gefertigt. Die Kriminalpolizei ...

