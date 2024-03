Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto prallt auf B3 gegen "Blitzer": Über 90.000 Euro Schaden bei Unfall

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Aus bislang ungeklärten Gründen kam eine 22-jährige Autofahrerin aus Kassel mit ihrem Audi am gestrigen Sonntagabend, gegen 21:55 Uhr, auf der B3 bei Fuldatal nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Bereich des Schocktals war sie aus Simmershausen kommend in Fahrtrichtung Kassel unterwegs und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen die dort befindliche stationäre Geschwindigkeitsmessanlage. Diese wurde aufgrund der Kollision derart beschädigt, dass hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro entstand. Der Schaden am PKW, der abgeschleppt werden musste, beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf etwa 20.000 Euro. Darüber hinaus wurde durch den Unfall ein Verkehrsschild in Mitleidenschaft gezogen. Die Fahrerin blieb augenscheinlich unverletzt, allerdings wurde sie vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus nach Kassel verbracht.

