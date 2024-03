Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mann entblößte sich in Vellmar: Streife nimmt Exhibitionisten fest

Vellmar (Landkreis Kassel): Am gestrigen Sonntagmittag meldete sich gegen 13 Uhr telefonisch eine Frau bei der Polizei und schilderte, dass sich im Ahnepark in Vellmar ein Mann entblößt zeige. Zudem solle der Exhibitionist, der an einem Baum lehne, trotz des regen Besucheraufkommens in dem Park sexuelle Handlungen an sich vornehmen. Die sofort zum Ort des Geschehens entsandte Streife des Polizeireviers Nord konnte den Mann anhand der eindeutigen Personenbeschreibung, welche die Zeugin abgegeben hatte, noch im Ahnepark festnehmen. Der in Vellmar wohnende 41-jährige Tatverdächtige stand offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Er musste die Beamten mit auf die Dienststelle begleiten. Gegen ihn wird nun wegen des Straftatbestands der "Exhibitionistischen Handlungen" ermittelt.

