POL-KS: Autofahrer fährt an Einmündung geradeaus und kracht gegen Bürogebäude

Kassel

Kassel-Waldau: Ein Autofahrer ist am gestrigen Sonntagabend im Kasseler Stadtteil Waldau mit seinem Pkw von der Straße abgekommen, über eine Grünfläche gefahren und gegen ein Bürogebäude gekracht (siehe Foto). Dabei entstanden rund 10.000 Euro Sachschaden an Pkw und Gebäude. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht eindeutig geklärt, Alkohol und Drogen spielten dabei nach derzeitigem Sachstand jedoch keine Rolle. Nach ersten Erkenntnisse hatte der 18 Jahre alte Autofahrer offenbar am Ende einer Straße die T-Kreuzung einfach zu spät erkannt und war dort weiter geradeaus gefahren.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Unfall gestern gegen 21:30 Uhr. Der 18-Jährige aus dem Landkreis Kassel war mit seinem VW Golf auf der Konrad-Zuse-Straße unterwegs. An der Einmündung in die Heinrich-Hertz-Straße war er weiter geradeaus und dort auf eine angrenzende Grünfläche gefahren. Nach etwa 20 Metern endete seine Fahrt mit dem Aufprall auf die Fassade des dortigen Firmengebäudes. Der Pkw des 18-Jährigen war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Bürogebäude war die Fensterfront beschädigt worden.

