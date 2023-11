Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streit zwischen zwei Männern in Bar endet mit Stichverletzung: 44-Jähriger bei Fahndung festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Bar in der Holländischen Straße in Kassel endete am gestrigen Sonntagabend gegen 19:30 Uhr für einen der beiden Männer mit einer Stichverletzung. Die beiden 34 und 44 Jahre alten Männer waren offenbar zuvor im Beisein weiterer Besucher der Gaststätte in Streit geraten, in dessen Verlauf der 44-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen und am Oberkörper verletzt haben soll. Der Täter war anschließend mit einem Pkw vom Tatort geflüchtet. Der schwer verletzte 34-Jährige aus Kassel wurde vor Ort von Rettungskräften sowie einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll für ihn nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bestehen. Bei der umgehend eingeleiteten, länderübergreifenden Fahndung konnten Streifen der nordrhein-westfälischen Polizei den 44-jährigen Tatverdächtigen aus Kassel etwa eine Stunde nach der Tat in einem Warburger Ortsteil anhalten und festnehmen. Er wurde im Anschluss durch hessische Polizisten übernommen und in das hiesige Polizeigewahrsam gebracht.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Der genaue Ablauf und die Hintergründe des Streits sowie der Tat sind bislang noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Derzeit wird von den Ermittlern geprüft, ob eine Vorführung des 44-Jährigen vor den Haftrichter angeordnet wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell