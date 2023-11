POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 54-Jähriger ist wieder da

Kassel (ots) - Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in eine Schule in der Kunoldstraße in Kassel eingebrochen und haben ein iPad erbeutet. Deutlich höher fällt der durch das brachiale Vorgehen der Täter angerichtete Sachschaden aus, der sich nach ersten Schätzungen auf ca. 3.000 Euro beläuft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können. ...

