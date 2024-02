Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Brand eines PKW, Brand einer Mülltonne

Am Sonntagmorgen zwischen 3:40 und 4:10 Uhr kam es in der Marienstraße in Barßel zu einem Brand eines PKW der Marke Nissan. Das Fahrzeug brannte aus bislang ungeklärter Ursache nahezu vollständig aus. Die Löscharbeiten wurden durch die Feuerwehr Barßel ausgeführt. Der Sachschaden liegt bei circa 20.000 Euro. Nahezu zeitgleich wurde der Brand einer Mülltonne in der nahegelegenen Vickeriestraße in Barßel gemeldet. Die Brandursache und ein Zusammenhang zum Brand in der Marienstraße sind derzeit nicht bekannt. Die Brandursachenermittlung dauern derweil noch an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell