Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Trunkenheit im Verkehr

Am 10.02.2024, gegen 22:47 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Mann aus Barnstorf mit seinem Pkw die Barnstorfer Straße in 49424 Goldenstedt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens, die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 09.02.2024 gegen 23:24 Uhr wurde an der Großen Straße 16 in 49377 Vechta ein Opel Corsa beim Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzugehen. Anschließend konnte der 18-Jährige Unfallverursacher im Nahbereich durch die Polizei angetroffen werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfall

Am 09.02.2024 gegen 21:03 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall an der Von-Galen-Straße in 49456 Bakum gekommen. Ein 21-Jähriger PKW-Fahrer überquert die dortige Kreuzung aus Richtung Darener Straße kommend in Richtung Mühlenweg. Dabei erkennt der 21-Jährige den von links kommenden 54-Jährigen Pedelec-Fahrer zu spät und bremst ab. Der 54-Jährige Pedelec-Fahrer bremst ebenfalls rechtzeitig ab, um eine Kollision mit dem PKW zu verhindern. Dabei stürzte er von seinem Pedelec. Durch den Sturz verletzte sich der 54-Jährige leicht.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am 11.02.24, 05.10 Uhr, befuhr ein 24jähriger aus Vechta mit Pkw die Straße Am Schützenplatz in Vechta. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 24jährigen festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein wurde einbehalten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell