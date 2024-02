Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 9. Februar 2024, gegen 15.00 Uhr, hielt sich eine 65-jährige Frau in einem Lebensmittel-Discounter in der Vechtaer Straße auf. Hier wurde ihr die Geldbörse aus ihrer Einkaufstasche, welche im Einkaufswagen lag, entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Versuchter Einbruch in eine Halle

Am Freitag, 9. Februar 2024, gegen 2.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen in eine Halle des Bauhofs in der Klärstraße einzubrechen. Dabei löste die Alarmanlage aus und die Unbekannten entfernten sich vom Tatort. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Freitag, 9. Februar 2024, zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person ein Einfamilienhaus in der Kanalstraße ein. Hier durchsuchte die unbekannte Person die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendete Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Pkw angegangen

Am Freitag, 9. Februar 2024, zwischen 17.20 Uhr und 17.45 Uhr, haben sich bislang unbekannte Personen an einem VW Touran auf einem Parkplatz in der Diepholzer Straße zu schaffen gemacht und flüchteten nach bisherigen Erkenntnissen ohne Diebesgut in einem Pkw vom Tatort. Eine noch unbekannte Zeugin machte den Geschädigten auf die Tat aufmerksam, versäumte jedoch die Personalien anzugeben. Die Polizei bittet die Zeugin sowie weitere Personen, die Auffälligkeiten in diesem Zusammenhang beobachtet haben, sich bei der Dienststelle in Vechta unter 04441 9430 zu melden.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 4. Februar 2024, 19.00 Uhr und Dienstag, 6. Februar 2024, 13.00 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person die gesamte rechte Fahrzeugseite eines Volvo Cross Country. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz eines Lokals in der Straße Krusenschlopp. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 9. Februar 2024, um 8.20 Uhr, fuhr eine 33-jährige Autofahrerin aus Damme in einem Kreisverkehr der Steinfelder Straße. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Bohmte wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 33-jährigen Frau. An beiden Pkw entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 7000 Euro. Bei der Unfallaufnahme mussten die Polizeibeamten feststellen, dass die 33-jährige Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Donnerstag, 8. Februar 2024 18.00 Uhr und Freitag, 9. Februar 2024, 9.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug eine Hecke in der Straße Weizenkamp. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 9. Februar 2024, zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr, wurde ein Stromkasten in der Wicheler Straße kurz vor der Einmündung zum Bergweg mutmaßlich durch ein Fahrzeug beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 9. Februar 2024, gegen 21.00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Diepholz auf der Darener Straße in Richtung Mühlenweg, während ein 54-jähriger E-Bike-Fahrer aus Bakum auf der Von-Galen-Straße in Richtung Loher Straße fuhr. Der Autofahrer überquerte die dortige Kreuzung in Richtung Mühlenweg. Dabei übersah er den von links kommenden Pedelec-Fahrer. Beide bremsen ab. Während des Bremsens stürzte der Pedelec-Fahrer und wurde leicht verletzt. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell