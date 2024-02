Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Strücklingen - Einbruch in ein Gebäude

In der Zeit zwischen Donnerstag, 8. Februar 2024, 18.00 Uhr und Freitag, 9. Februar 2024, 14.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäude im Kreuzweg und entwendeten dort u.a. eine Motorsäge und einen Akkuschrauber. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Friesoythe - Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall

Am Freitag, 9. Februar 2024, gegen 7.42 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Bad Zwischenahn auf der Altenoyther Straße in Richtung Altenoythe. Dabei setzte er zum Überholen eines LKW an. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß mit einer 28-jährigen Autofahrerin aus Friesoythe, welche aus der Einmündung An den Tannen von links kommend nach rechts auf die Altenoyther Straße abbog. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht nun den LKW-Fahrer, welcher überholt wurde, als Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 8. Februar 2024, zwischen 20.00 Uhr und 21.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug im Ellerbrocker Ring einen Kunststoffzaun. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 5. Februar 2024, zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Kia, welcher geparkt in der Langen Straße stand. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 9. Februar 2024, gegen 21.00 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Bösel auf der Glaßdorfer Straße in Richtung Garrel, kam hier nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da die Polizeibeamten den Verdacht hatten, dass der Mann unter Alkoholeinfluss gefahren sein könnte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Friesoythe - Betriebsunfall

Am Freitag, 9. Februar 2024, gegen 14.11 Uhr geriet auf einem Betriebsgelände in der Heinfelder Straße ein Sattelzug beim Abladen in Schieflage und kippte auf die rechte Seite. Der 34-jährige Fahrzeugführer aus dem Saterland wurde dabei verletzt. Er wurde durch die Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell