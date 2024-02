Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Taschendiebstahl

Am Donnerstag, 08. Februar 2024, gegen 10:45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte männliche Person eine Einkaufstasche samt Geldbörse aus dem Rollator einer 86-jährigen Frau aus Löningen. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- 180cm groß - schwarze Mütze - schwarze Schuhe - weiße Socken

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) in Verbindung zu setzen.

Emstek/Garthe - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 08. Februar 2024, gegen 07:55 Uhr kam es auf der Straße Im Gartherfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem unbesetzten Schulbus. Der 70-jährige Transporterfahrer aus Höltinghausen befuhr die Straße Garther Heide und beabsichtigte hier in der Höhe der Straße Im Gartherfeld nach links abzubiegen. Hier kommt es zum Zusammenstoß mit dem Schulbus eines 41-jährigen Mannes aus Visbek. Zwei Mitfahrer im Transporter werden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 7.000,00 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 8. Februar 2024, um 20.38 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Osterstraße stadteinwärts. In Höhe der Kreuzung Osterstraße/Hagenstraße missachtete er die Vorfahrt eines 36-jährigen Autofahrers aus Cloppenburg, welcher die Osterstraße in Richtung Ahlhorn befuhr. Es kam zum Unfall, bei dem eine 35-jährige Mitfahrerin des 36-jährigen Cloppenburgers leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 22.000,00 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Donnerstag, 8. Februar 2024, 20.23 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Garrel die Petersfelder Straße in Richtung Garrel, als unerwartet eine größere Schneemenge auf sein Auto fiel. Der Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am rechten Straßenrand. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 7.500,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person

Am Donnerstag, 8. Februar 2024, um 21.05 Uhr, bog eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw vom Birkenweg nach rechts auf die Emsteker Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Pedelec-Fahrer aus der Gemeinde Emstek. Bei dem Zusammenstoß wurde der Jugendliche leicht verletzt. Die unbekannte Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am 8. Februar 2024, um 17.20 Uhr, fuhr ein 69-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf dem Kessener Weg in Richtung Löninger Straße, um dort nach rechts stadteinwärts abzubiegen. Nachdem er anhielt und sich zu beiden Seite umsah, fuhr er an und kollidierte mit einer von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten, jedoch auf der falschen Straßenseite fahrenden 19-jährigen Fahrradfahrerin aus Cloppenburg. Hier wurde die Radfahrerin leicht verletzt.

