Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Im Zeitraum von Dienstag, 06. Februar 2024, 00:00 Uhr bis Mittwoch, 07. Februar, 18:00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in ein eine Garage in der Straße Rieden und entwendeten ein Pedelec des Herstellers Gudereit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Am Donnerstag, 08. Februar 2024, im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 20.20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in der Straße Lange Wand, Zugang zu den Räumen eines Einfamilienhauses. Dort wurden die Räume durchsucht. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Visbek - Diebstahl von Kraftstoff

Von Mittwoch, 07. Februar 2024, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 08. Februar 23024, 13.30 Uhr brachen unbekannte Täter in Visbek, Bonrechtern, das Tankschloss eines Lkw auf und entwendeten ca. 450 Liter Dieselkraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 08. Februar 2024, 15.00 Uhr, wurde am Dornbusch, auf einem Parkplatz des Hallenwellenbades ein schwarzer Audi A4 an der linken Fahrzeugseite durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 1000,00 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Sonntag, 04.02.24, 12.30 Uhr bis Donnerstag, 08.02.24, 16.00 Uhr parkte der Geschädigte seinen Pkw an der Osterdammer Straße. Während dieser Zeit wurde das Fahrzeug durch Unbekannte an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 08. Februar 2024, um 22.40 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Steinfeld die Lehmdener Straße mit einem Pkw von Osterfeine in Richtung Lehmden. In einer Linkskurve kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und auf einem Feld zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Zudem verfügte der 25-Jährige nicht über eine Fahrerlaubnis. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Am Fahrzeug, sowie an einem Zaun entstand Sachschaden in Höhe von 2.660,00 EUR.

Lohne - Brand eines Pkw

Am Donnerstag, 08. Februar 2024, gegen 07:00 Uhr entdeckt ein Zeuge einen in Flammen stehenden Pkw auf einem Parkplatz an der Straße Südring in Brockdorf. Der Brand kann durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden wird auf 3.000,00 Euro geschätzt. Angaben zur Brandursache können nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell