Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Geldbörsendiebstahl Am Mittwoch, 7. Februar 2024, zwischen 11.15 und 12.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 66-jährigen Frau, welche sich in einem Lebensmittelgeschäft in der Falkenrotter Straße aufhielt. Die Geldbörse befand sich in ihrer hinteren Hosentasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen. ...

